Polonia, Kozminski: "Il rinvio degli europei era inevitabile: pensiamo al problema quotidiano. Campionati? Devono chiudersi entro il 30 giugno"

Marek Kozminski, vice presidente della Federazione Polacca, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Il rinvio degli europei era inevitabile. Il calcio passa in secondo piano e dobbiamo pensare al problema quotidiano. Europeo rinviato fino al 2021 e questo ci permette, in teoria, di far ripartire i campionati 45 giorni dopo. Decisione molto dura, eravamo tutti d'accordo a prenderla. Non so cosa poteva capitare, i problemi sono sempre più gravi in tutta Europa. Scelta dolorosa, ma consente di concludere i campionati. Entro il 30 giugno bisogna chiudere le stagioni. Europeo 2021? 11 giugno-11 luglio, ma siamo ad un anno di anticipo con una situazione molto dinamica. Se in Polonia non si dovesse riprendere, il Legia Varsavia sarebbe campione".