Politano: "Stupito da Anguissa, è stato il migliore in campo! Sul tiro di Insigne ci ho creduto e sono stato fortunato"

Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono stupito da Anguissa: è arrivato da due giorni, si è integrato benissimo ed è stato uno dei migliori in campo. La dedica era per la mia compagna e mia figlia, sono contento di aver dedicato a loro e a tutto lo stadio questa grande gioia. Sul tiro di Insigne ci ho creduto e sono stato fortunato che Szczesny ha respinto proprio sui miei piedi. Nel primo tempo ero sempre raddoppiato, mentre nella ripresa c'era più spazio anche per venir dentro".