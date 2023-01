Politano: "Oggi è mancata velocità, giro palla lento: c'è delusione, testa a domenica"

L'attaccante del Napoli Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine della sconfitta con l'Inter.

Cosa vi ha detto Spalletti? "Sapevamo che era importante, ma non decisiva. Testa già a domenica, dobbiamo riprendere a fare quello che abbiamo fatto fin qui".

Cosa è mancato oggi? "Velocità, il giro palla era lento. L'Inter si chiudeva bene e non siamo mai riusciti a trovare la giocata giusta".

Come si gestisce la prima sconfitta stagionale? "C'è tanta delusione, dobbiamo rimetterci coi piedi per terra e riprendere a pedalare".

Avete calciato poco in porta. Come te lo spieghi? "Avevamo provato tanto in allenamento, non sempre però poi riesci a farlo in campo. Loro sono stati bravi dietro".