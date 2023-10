Politano: "Non dobbiamo sentire cosa dice la gente su mister: dobbiamo portargli rispetto. Voglio togliermi altre gioie con il Napoli”

Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Verona-Napoli:

"Oggi era fondamentale ripartire con il piede giusto, sapevamo che il Verona in casa è forte. Siamo stati bravi ad interpretare la partita nel migliore dei modi. Negli ultimi anni mi è mancata la continuità sotto porta, quest'anno mi sta riuscendo. So che è importante fare bene le due fasi, voglio però togliermi tante soddisfazioni lavorando anche in zona gol.

Abbiamo la fortuna di allenarci tutti insieme, ci conosciamo a memoria tra noi attaccanti. Quando c'è Victor sappiamo di giocare in un modo così come quando ci sono Raspadori e Simeone. L'importante è che la squadra trovi sempre le misure giuste per vincere le gare. Anche prima della sosta avevamo lavorato bene facendo buoni risultati, ma dobbiamo ricompattare il gruppo e non stare a sentire cosa dice la gente sul mister e sugli altri. Dobbiamo portare rispetto al mister e le scelte che fa".