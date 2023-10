Politano a Dazn: "Reazione da grande squadra, peccato per l'azione finale! Ecco cosa ci siamo detti all'intervallo"

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Milan 2-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Vale tanto per la reazione che abbiamo avuto, con un secondo tempo perfetto. Abbiamo reagito da grande squadra dopo un brutto primo tempo, peccato per l’ultima azione perché potevamo anche vincere”.

Sul ritorno al gol al Maradona: “Finalmente sono tornato a segnare qui, sono felice di essere tornato al gol ma ora dobbiamo continuare su questa strada e ripartire dal secondo tempo”.

Sull’intervallo: “Ci siamo guardati in faccia e detto che non potevamo continuare così. Bisognava dare tutto per i tifosi perché stavamo facendo una brutta figura”.