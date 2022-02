Politano, l'agente: "Mancata convocazione Mancini? Non vive con l'assillo della Nazionale. Nessuna delusione, lavorerà ancora di più" [ESCLUSIVA]

Napoli Calcio - Mario Giuffredi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

L'agente di Politano sull'Italia

"Politano? Rispetta sempre le scelte di Mancini poi secondo me uno come Matteo non deve vivere con l'assillo della covocazione della nazionale, ma di lavorare bene nel quotidiano perchè fai bene la domenica ed aumentano le possibilità di essere chamato. Non ha avuto nessuna reazione o delusione per la mancata chiamata, vorrà dire che dovrà lavorare di più. Con Spalletti si trova bene, lo conosce. Veretout? La Roma è una squadra che si sta completando e migliorando la rosa. Quando si crea un gruppo di certo livello aumenta la concorrenza. Hanno avviato un progetto e serve del tempo. Stesso discorso vale per la Lazio di Sarri"