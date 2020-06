Politano, l'agente: "Il suo gesto è stata una reazione contro la panchina della Juve! Dategli tempo, vi farà divertire"

Davide Lippi, procuratore di Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Mio padre ha sempre detto di tenere sott'occhio Gattuso come allenatore. Ieri Rino mi ha commosso soprattutto dopo la partita insieme a tutti i giocatori e al presidente. Sono contento per Politano, meno per Chiellini e per la Juventus. Matteo ce l'aveva con qualcuno della panchina della Juventus che lo prendeva in giro cercando di deconcentrarlo prima di calciare il rigore. Politano crede molto nel progetto Napoli ma ha bisogno di un po' di tempo per ambientarsi e poi vi farà divertire. E' un ragazzo spontaneo, e la sua reazione di ieri è semplicemente dovuta a qualcuno che lo incitava a sbagliare il rigore".