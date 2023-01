Politano alla RAI: "Delusi per il ko, l'Inter s'è messa dietro a difendere! Ecco come si reagisce alla sconfitta"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, parla alla RAI dopo Inter-Napoli.

“Sensazioni? C’è tanta delusione per la sconfitta, ma ci aspetta un’altra partita nel giro di pochi giorni. Sapevamo che l’Inter fosse aggressiva e forte fisicamente, avevamo preparato delle cose e non le abbiamo sfruttate.

Cosa è mancato? Velocità, giro palla, vincere duelli e uno contro uno. L’Inter s’è messa là dietro e si è difesa bene.

Come si reagisce alla sconfitta? Guardando avanti, analizzando gli errori fatti e migliorarsi.

Siamo meno brillanti? Non credo che la sosta ci abbia tolto qualcosa, dobbiamo tornare a far girare bene le gambe e dovremo tornare in forma.

Ci sentiamo mentalmente pronti per affrontare tutti? Sappiamo la nostra forza, dobbiamo metterla in campo come accaduto nei mesi scorsi”