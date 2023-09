Politano a Dazn: "Dobbiamo onorare la maglia e dare di più per portare ancora lo scudetto sul petto"

Matteo Politano del Napoli, ha parlato in diretta ai microfoni di Dazn dopo la partita Genoa Napoli:

"C'è soddisfazione ma non del tutto, volevamo portare a casa la vittoria. Queste partie si devono assolutamente vincere se vogliamo continuare a portare lo scudetto sul petto. Bisogna ritrovare la forza del grande gruppo e dobbiamo lavorare ancora tanto per toglierci le soddisfazioni. Bisogna onorare la maglia che portiamo e dobbiamo dare sempre di più come fanno anche gli avversari quando ci incontrano. Vogliamo migliorarci sempre di più in Champions".