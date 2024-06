Policano a CN24: "Di Lorenzo alla Juve, confido in ADL e Manna. Il mio pronostico sull'Italia a Euro 2024" | VIDEO

Ai microfoni dello Speciale Calciomercato di CalcioNapoli24 Tv, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21, sul canale 79 DTT e sul canale Youtube, è intervenuto, dalla serata speciale organizzata dal club Napoli Isola d'Ischia, l'ex calciatore del Napoli, Roberto Policano:

“Il Napoli ha sempre unito e mai diviso. Buongiorno ed Hermoso, Conte vuole un Napoli forte? Buongiorno è un giovane emergente che ha fatto benissimo a Torino. Nasce nel settore giovanile ed è quasi un’icona essendone il capitano. Il Napoli farebbe un grande acquisto.

Caso Di Lorenzo? Se vuole andare alla Juvetnus non lo so. In questo caso arriverebbe qualcosa nelle casse del Napoli, che sarebbe l'importo richiesto da De Laurentiis. Non facile sostituirlo per le sue ottime prestazioni ma la capacità del presidente e del nuovo ds consentiranno di lottare per il vertice con nuove idee.

Conte? Allenatore vincente che farà avere sempre ai giocatori la mentalità giusta e l’approccio alle partite sarà sempre positivo e al massimo. L’allenatore giusto dopo l’ultima stagione difficile.

Cairo caro, Buongiorno costa tanto ma può fare bene? Si, ha una grande quotazione, emergente e tra i più forti difensori italiani come Bastoni. Un giocatore bravo si paga e questo ne è il caso.

Italia all’europeo, il pronostico? E’ difficile ma ho fiducia in Spalletti che riesce a dare motivazioni ai calciatori sempre con il suo modo di fare. Sempre meglio non partire da favoriti. Zitti, zitti si può magari ripetere l’europeo vinto da Mancini”.