Paolo Ziliani critico contro la Juventus per quanto accaduto a Monza:

"Esclusivo! Il guardalinee del gol di Muntari è tornato (e adesso ci vede meglio). L'assistente che 13 anni fa non vide la palla oltrepassare la linea bianca in Milan-Juventus 1-1 è ancora tra noi ma è cambiato: ora per lui la palla esce sempre, quindi angolo per la Juventus e gol dell'1-0. Fabbri invece è sempre lui: ieri graziava Frabotta, oggi Bremer".