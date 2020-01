Michele Plastino è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sarri fortunato? A Napoli lo è stato poco, non ha avuto quella come migliore dote. Capisco il travaglio dei tifosi del Napoli che lo rivedranno in bianconero, così come Higuain".