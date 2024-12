Bruno Pizzul sul Messaggero Veneto ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell'impegno odierno dell'Udinese contro il Napoli. Di seguito uno stralcio:

"Che sia di primaria difficoltà è fuori discussione, nessuno lo può negare. Ma l’Udinese non si sente battuta in partenza e coltiva sogni di gloria, tenendo d’occhio quel settimo posto che potrebbe aprire la strada per l’Europa in caso di risultati favorevoli nelle altre competizioni europee".