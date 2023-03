Pizzul: "Era ora che il Napoli tornasse a vincere lo Scudetto! Con l'Empoli ho visto 10 assatanati..."

Bruno Pizzul è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Era ora che il Napoli arrivasse a vincere lo Scudetto, dopo tanti anni che lo ha sfiorato. Credo che ormai anche la scaramanzia vada messa da parte perché oltre al vantaggio il Napoli ha dimostrato di essere nettamente più forte delle altre. Per gli azzurri piovono elogi meritati sia in Italia che in Europa, a testimonianza di quanto di buono fatto dalla squadra di Spalletti.

Con l'Empoli c'è stato l'ennesimo esempio della forza di questa squadra: c'erano 10 assatanati che continuavano a giocare e tutti, su un'azione, hanno corso indietro per sventare una possibile minaccia. E' l'immagine della dedizione di questi giocatori".