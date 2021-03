Bruno Pizzul è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli sta facendo molto bene con Gattuso, io credo che questo matrimonio possa continuare. Ho grande senso di simpatica per Gattuso, ma merita assolutamente dei riconoscimenti per quello che la squadra sta mostrando di valere sul campo".