Pizzul: "Gattuso le ha cantate ai calciatori dopo Bologna, prossime cinque gare da affrontare al meglio per il Napoli!"

Bruno Pizzul, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"L’Udinese sta continuando ad avere le difficoltà degli anni precedenti, era ipotizzabile un’altra stagione piuttosto difficile. Gattuso chiede attenzione ai suoi ragazzi e per questo si è adombrato dopo il calo che il Napoli ha avuto a Bologna. Ha ravvisato un calo e le ha cantate ai calciatori! Ormai per il Napoli l’obiettivo stagionale è l’impegno con il Barcellona e dalla Catalogna arrivano notizie poco incoraggianti relative alle condizioni della squadra, ci sono delle difficoltà. Il Napoli dovrà avere la consapevolezza di potercela fare con il Barça ma è giusto interpretare alla meglio queste ultime cinque partite di Serie A. L’Udinese a Napoli proverà a giocare per provare a portare a casa un punticino”.