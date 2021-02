Bruno Pizzul è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è in difficoltà negli uomini, sono partiti in 13 dei calciatori in rosa senza contare i giovani. Gattuso avrebbe soltanto due cambi tra i titolari e non sarà facile col Granada, che però ha a sua volta anche lei delle assenze che possono pesare".