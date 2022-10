Bruno Pizzul è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Bravi Giuntoli e Spalletti per quello che hanno costruito a Napoli. Il Napoli ogni partita riesce a mettere un primo attore protagonista in campo. Sono dei campioni per le meraviglie che stanno facendo".