Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Simeone e Raspadori sono diversi, ma due giocatori importanti e di qualità. Raspadori mi sembra ideale per il 4-2-3-1 di Spalletti, è un classico 10 che può giocare alle spalle della punta. Simeone, invece, sarebber l'alternativa perfetta per Osimhen".