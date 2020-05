Pistocchi: "Scandalo Inter-Juventus? Resterà nella storia del calcio, macchia nera nella carriera di Orsato! Ripresa? Serve prudenza..."

Ultime notizie calcio – Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Un provvedimento del Governo sarebbe una causa di forza maggiore per i club. Quello che è successo altrove fa propendere per essere più prudenti ed il ministro Spadafora fa bene a temporeggiare. La situazione è molto delicata e c’è il rischio di default per alcuni club. Al di là di questo va considerata una cosa: la priorità per il Governo è la salute pubblica. Parole di Pecoraro su Inter-Juventus? Ci furono tanti episodi dubbi in quella gara a partire dal possibile rigore per fallo ai danni di Matuidi ma l’episodio chiave è quello dello scontro tra Pjanic e Rafinha. Orsato era già nel pallone. E’ altrettanto strano che l’ex procuratore federale esca fuori adesso, dopo due anni, sollevando un polverone ed ulteriori sospetti. Quella partita resterà nella storia del calcio italiano ed è una macchia nera nella carriera di Orsato, ora rappresentate degli arbitri. Il file audio scomparso? E’ il mistero del caffè di Sindona: tutti dicono che il caffè fosse avvelenato ma non c’è la prova. Rientra tra i misteri del Paese. Baselli per un intervento simile di Baselli in un Torino-Juventus fu espulso. Quello del bosniaco è gioco violento”.