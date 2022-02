Pistocchi: "Napoli e Inter sicuri della Champions e in lotta per lo Scudetto, altre tre lotteranno per due posti"

Maurizio Pistocchi, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Zamparini dovrebbe essere fatto santo dell'Associazioni allenatori perchè ne ha fatti lavorare tanti e pagati tutti fino all'ultima Lira. Presidente vulcanico tradito dal carattere ma geniale sul mercato e nelle scelte degli allenatori. Juve con Vlahovic? Un grande giocatore che sposterà gli equilibri della Juventus. Il giocatore di maggior prospettiva per il calcio italiano. Ha qualità importanti e sarà perfetto dal punto di vista tattico. Inter e Napoli, per motivi differenti, sono favoriti nella corsa Champions e Scudetto. Il Napoli ha un'identità pazzesca che ha un limite nella finalizzazione. Con il ritorno di Osimhen e dei titolari, ritrova la quadratura. Restano 2 posti per Milan, Atalanta e Juventus ma la Juve la vedo qualificata. La gara del Maradona con l'Inter è apertissima, si può decidere tutto e gli azzurri possono vincere con il suo gioco che mette in difficoltà tutti".