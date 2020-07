Pistocchi: "Lozano è più tecnico di Osimhen, ma ha meno fisicità. Curioso di vederlo come centravanti"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Maurizio Pistocchi, Sport Mediaset:

“Lozano centravanti? È una questione di scelte. Credo che per caratteristiche sia un attaccante esterno, fa meglio se parte da sinistra, ma in quella posizione c'è già Insigne. L'ho visto tante volte al PSV, fa sicuramente meglio in quel ruolo, ma bisogna vederlo in un'altra collocazione. Ha grande tecnica, superiore ad Osimhen, seppure fisicità inferiore. Le squadre a volte nascono anche per strane dinamiche ed intuizioni. Scudetto Juve? Riprendo ciò che ha detto Del Piero, chi non vede la differenza tra la Juventus di Sarri e quella di Allegri, non ne capisce. La Juve ha problematiche di interni, non di concetti. Ritengo che per essere il primo anno di Sarri alla Juventus, si è visto qualcosa, ma la vera Juventus di Sarri potrà esserci l'anno prossimo. Chi si aspettava di vedere lo stesso gioco del Napoli, si sbagliava. Per vedere un calcio diverso, ci vogliono gli interpreti giusti ed ora si stanno prendendo giocatori funzionali a quel progetto tecnico. Sarri e Conte restano sulle rispettive panchine? Non ho ragione di pensare che Sarri andrà via, la Juventus è una società seria ed hanno progettato un piano triennale. Facendogli la squadra, e comincio a vedere un'ipotesi interessante, sono abbastanza convinto che resterà. Sono curioso di sapere cosa succede con Conte, o la società lo spalleggia e gli prende i giocatori che vuole oppure nascono i problemi".