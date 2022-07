Pistocchi: "La politica di De Laurentiis? Ho una sensazione sul punto debole del Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Oggi leggo tante pagine dedicate al mercato, e poi il tetto agli stipendi deciso dalla UEFA: in Italia siamo ultimi per ricavi e primi per stipendi e spese per i cartellini. Con questo tetto salariale succederà che i big prenderanno certi tipi di stipendi e gli altri stipendi più bassi. L’anomalia non sono i 7 milioni ad un big, ma i 4 ad un calciatore medio: se non investiamo nei vivai, non ne usciamo da questa situazione critica. Ci sono tanti giocatori importanti che sono in difficoltà, pensate Lewandowski che ha un accordo con il Barcellona ed il Bayern non vuole liberarlo. C’è uno sbilancio tra giocatori top e giocatori medi.

La politica di De Laurentiis? Bisogna ridimensionare, lo capisco, e Fabian può andare via a determinate cifre. Bisogna essere bravo nelle acquisizioni, ma ho la sensazione che questo ogni tanto sia il punto debole del Napoli. Si stanno tutte rafforzando in modo straordinario, non gli azzurri”