Pistocchi: "Koulibaly merita la fascia da capitano, sarà una grande sfida con Vardy. Loro con un ritmo più alto di noi in Italia"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ranieri con il Leicester fece un risultato straordinario, non scommettevano nemmeno sulla loro salvezza. In Premier giocano ad un ritmo sempre più alto rispetto a noi che facciamo un gioco tattico per non rischiare. La lotteria dei rigori? Una grande stronzata! Non ci vuole fortuna a tirarli, ma testa, cuore e gambe. Sono un fan di Koulibaly, gli darei la fascia di capitano, rappresenta l’anima accogliente e multietnica di Napoli e dei napoletani, senza nulla togliere a Insigne che è un giocatore immenso. Grande sfida Vardy contro Koulibaly”.