Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista di Sport Mediaset, scrive su Twitter:

"Napoli-Juventus 1:0. Con un rigore di Insigne (Chiellini su Rrahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juventus non ha giocato per tutto il 1T (neanche un tiro nello specchio) e che nel 2T il Napoli ha difeso sino al 96’. Brutta sconfitta per Pirlo Gattuso può respirare"