Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8:

“È una partita che vale ben più dei tre punti per come è maturata la vittoria. Il bello del Napoli è che sa essere squadra anche nei momenti di difficoltà. Credo che ci sia un uomo che è stato decisivo in questa vittoria ed è Dries Mertens, l’azione del gol parte da una sua giocata che ricorda i vecchi tempi. Alla prossima c’è la Roma che sta molto bene, vediamo cosa succederà”.