Pistocchi: "Il Napoli può tranquillamente puntare all'Europa League, sulla crisi del Barcellona..."

Notizie calcio Napoli - Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Napoli più concreto che ha trovato una condizione fisica migliore. La partita contro il Lecce deve preoccupare però sembra che la nottata sia passata: Demme ha risolto in mediana e il ritorno di Mertens è importante, penso sia una squadra che possa puntare a obiettivi importanti. L'Europa League è un obiettivo facilmente raggiungibile perché il Napoli sta facendo buone prestazioni e quindi ci deve essere ottimismo".

"Le ultime news mettono il Barcellona in grande difficoltà perché il Barcellona è Messi e Messi è il Barcellona: ma se il Barcellona non vuole più Messi viene meno un rapporto di fiducia reciproca. Questa situazione crea notevoli disturbi per la gestione della squadra, Setien è un giocatore esperto come i calciatori: cercheranno, secondo me, di fare gruppo per il rush finale della stagione".