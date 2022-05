Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha mostrato il calcio più bello in Italia a lunghi tratti, poi però ha perso cinque partite in casa. Bisogna capire se è mancata qualità o personalità. Serve un grande rinforzo che porti personalità come un vero leader".