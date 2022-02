Pistocchi: "Il Napoli forse gioca il miglior calcio d'Italia, Spalletti ha valorizzato due giocatori"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lotta scudetto? L’Inter deve ancora recuperare contro il Bologna, sabato affronterà la squadra che palleggia molto bene e che forse gioca il miglior calcio d’Italia. Il Napoli ha ritrovato un Osimhen determinante nell’allungare le difese con la sua velocità, la partita è decisiva non tanto per la classifica ma per le valutazioni anche personali che faranno Inzaghi e Spalletti per il futuro: chi vince dà una dimostrazione di forza al campionato, l’Inter ha perso il derby in maniera clamorosa e deve dimostrare di essere ancora la squadra favorita. Il Napoli sta venendo su fortissimo, nel momento di difficoltà Spalletti ha valorizzato Juan Jesus e ha rilanciato Lobotka.

La prova TV per Theo Hernandez-Lautaro Martinez? Viste tutte le immagini, escluderei il gesto volgare come lo sputo: c’è stato il litigio ed è stato rilevato dall’arbitro, se c’è qualcuno che ha esagerato verrà refertato dall’arbitro. Non vedo una situazione grave per la giustizia sportiva, mi sentirei di escludere una conseguenza con dei turni di squalifica”