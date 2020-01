Pistocchi: "Il Napoli è ammalato, bisogna lavorare tanto in allenamento"

Notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è ammalato, ha un problema evidente che dura da parecchio tempo. In questo momento la società deve decidere come intervenire, che soluzione prendere. Attualmente il Napoli ha una costante: sbaglia tanti gol ma ne subisce tanti. Quando ci sono problematiche di questo tipo bisogna lavorare tanto in allenamento. È evidente che ci sono state delle scelte societarie sbagliate ad inizio stagione”.