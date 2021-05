Pistocchi: "Il codice dei giornalisti impone noi di dover dire la verità, per calciatori e arbitri non è lo stesso"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista

“Ferlaino è stato un grande personaggio, è stato uno dei protagonisti del calcio italiano e voglio fargli i miei migliori auguri per una serena vecchiaia, salute e tranquillità. Credo che il Milan rischi di perdere la Champions. Il Napoli gioca in casa ed è abituato a giocare sul suo terreno: il Verona sta abbastanza bene e sicuramente non verrà ad arrendersi, ma non credo che non farà la partita della vita. Il Milan invece va a Bergamo e se l’Atalanta perde, rischia di andare in quarta fascia in Champions e quindi trovare tutte le big per cui se la giocherà.

Il codice deontologico dei giornalisti impongono a noi il dovere di dire la verità mentre il codice deontologico di calciatori e arbitri non dice le stesse cose”.