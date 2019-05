Pistocchi: "Il calcio italiano è mediocre, alcune persone dovrebbero dimettersi"

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Conte all'Inter è fatta da mesi: il suo calcio non mi convince tanto perché è un calcio perfetto per giocatori di medio livello e non so se i fuoriclasse sono disposti a giocare in quel modo".

"Non può essere interessante un campionato che da otto anni vince una sola squadra: campionato poco competitivo. Il nostro campionato è poco attrattivo e mediocre dal punto di vista tecnico. Andrebbe riprensato tutto e soprattutto le persone che lo gestiscono dovrebbero dimettersi ma visto che sono seduti su poltrone comode non lo fanno".

"Io sono convinto che il prescelto della Juventus sia Pochettino. La Juventus ha avviato i contatti dopo la partita di andata del Tottenham contro l'Ajax, poi al ritorno il Tottenham è riuscito a conquistare la finale e le cose son cambiate. E' vero che hanno contattato Sarri ma ha un contratto con il Chelsea e quindi bisognerebbe trattare. Uno libero è Mihajlovic".