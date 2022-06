Pistocchi: "Deulofeu da solo può non bastare, il Napoli non ha l'alternativa a Lobotka"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha un problema di reparto in attacco o di impostazione generale? C’era la necessità di avere un giocatore alle spalle di Osimhen, il profilo di Gerard Deulofeu ha il gol nelle gambe e potrebbe essere giusto: da solo, però, potrebbe non bastare. Se vuoi vincere il campionato o un trofeo, devi avere alternative nei ruoli chiave. Chi è l’alternativa a Lobotka? Demme non ha le sue caratteristiche, ci vuole un vice di Stanislav. A centrocampo poi il Napoli sarebbe adeguato.

Gaetano vice Lobotka? Non so se sia propriamente quel ruolo lì, ma nei due di centrocampo ci può stare”