Pistocchi denuncia: "Ieri due interventi in piena area di rigore non fischiati. Questo deve spiegarci Rocchi..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, commenta su Twitter i casi arbitrali legati ai rigori non fischiati al Napoli e all'Inter:

"Nell’ultima di campionato due interventi in piena area di rigore, di Cabal su Kvaratskhelia e di Danilo su Thuram, nei quali il difensore per eccessiva foga e imprudenza prende tutto, prima gamba e poi palla, non sono stati sanzionati con il calcio di rigore. Questo deve spiegare Rocchi, non la rana e la fava: deve spiegare se questo tipo di intervento è consentito oppure no".