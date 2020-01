Pistocchi: "Demme non è un craque, Lobotka potrebbe far fare il salto di qualità al centrocampo del Napoli"

Ultimissime Calcio Napoli - Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Per analizzare la stagione del Napoli, finora, ci vengono in aiuto anche i dati statistici, i numeri, snocciolati dalla Gazzetta dello Sport stamattina. Il Napoli per possesso palla è pari alla Juventus e per numero di passaggi fatti nell'area avversaria, è seconda. Il Napoli come idea di calcio è tra le migliori, quella che è venuta meno è la precisione e l'attenzione in fase difensiva. Il 4-3-3 è il modulo in cui questa squadra di esprime meglio. Il Napoli deve migliorare l'attenzione e la fase difensiva, Demme è un buon giocatore, ma non è un craque. Non vi aspettate un Jorginho, tra i due, dico che Lobotka farà fare un salto di qualità alla mediana della squadra azzurra. Secondo me giocherà Lobotka in cabina di regia, perché ha di più sul piano della qualità, della personalità. Se il Lipsia, primo in classifica, decide di privarsene, allora significa che non lo ritenevano così indispensabile, comunque è un buon calciatore che sente la maglia".