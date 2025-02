Pistocchi controcorrente: "Prestazione importante del Napoli: dominio possesso palla, 18 tiri e occasioni gol"

"Il #Napoli frena contro una #Udinese coriacea e molto organizzata. Partita aperta, giocata a gran ritmo, piena di occasioni e di ribaltamenti di fronte : subito #Thauvin impegna #Meret, #Politano spreca una buona occasione. #Napoli avanti al 38’ grazie a #McTominay, gran gol di testa, raggiunto 1’ dopo: errore di #JJesus che non “sente” #Meret alle sue spalle, pallone recuperato da #Ekkelenkamp che con un gran destro realizza il gol dell’1:1. Occasioni sprecate soprattutto dal #Napoli , partita piena di talento, ottimi #Neres e #Thauvin, il #Napoli preme ma non sfonda, nonostante i 5 cambi effettuati da #AConte. 2^ pareggio consecutivo per gli azzurri, ma prestazione importante come dimostrano i 18 tiri totali ,il nettissimo dominio del possesso palla. e le occasioni gol".

Questo il tweet del noto opinionista, Maurizio Pistocchi, post Napoli-Udinese 1-1.