Pistocchi: "Cambiaso mette tutte e due le mani su Kvara, che prova a divincolarsi pur di non giocare a rugby"

"Capisco benissimo certe dinamiche, perché conosco il mezzo e i personaggi che lo gestiscono. È sufficiente vedere la prima immagine della trattenuta al 2’ di #Cambiaso su #Kvara- nella quale il difensore della #Juventus è girato al contrario e mette tutte e due le mani sull’attaccante per impedirgli di muoversi, per capire che questo è un rigore evidente che non si può fischiare. Tutto quello che fa #Kvara è cercare di divincolarsi, per poter giocare a calcio e non a rugby. ‘Notte". Questo il tweet del noto opinionista, Maurizio Pistocchi, post Napoli-Juventus 2-1.