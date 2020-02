Pistocchi a Kiss Kiss: "Juventus e Fiorentina danneggiati dall'arbitro Pasqua, il rigore su Bentancur non c'è"

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Adesso ci sono da confermare le prestazioni, l'avversario è diverso dalla Juventus che ti dava tante motivazioni. Bisogna ripetere la prestazione, non penso sarà facile. Il Napoli visto con la Juve è un ottimo Napoli, la strada intrapresa è quella giusta: la società è andata incontro a Gattuso con il mercato. La rosa è all'altezza per fare un grande girone di ritorno, ora bisogna fare sei punti contro Samp e Lecce".

"Arrivati dei buoni giocatori ma non dei fuoriclasse, nel calcio di oggi fa la differenza la qualità. Quando arrivò Ancelotti dissi che aveva bisogno di campioni altrimenti era difficile ripetere l'operato di Sarri. Il fatturato del Napoli non gli permette di acquistare grandi calciatori e può competere con le big d'Europa con l'acquisizione di talenti non ancora esplosi e attraverso il bel gioco".

"Juventus-Fiorentina? Pasqua ha arbitrato male danneggiando tutte e due le squadre. Penso ci fosse il primo rigore e uno non dato su un placaggio di Ronaldo in area ma quello di Bentancur non c'è. Commisso è andato un po' oltre rispetto ad una polemica post partita. Nedved avrebbe fatto molto meglio se avesse commentato soltanto la gara".