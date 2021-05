Pistocchi a CN24: "Tra Benevento e Napoli in una settimana Mazzoleni ha utilizzato male la Var. La topica maggiore l'ha fatta Valeri in Juve-Milan"

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"L'episodio di Benevento è clamoroso perchè c'è stata disparità nell'uso della Var da parte dello stesso arbitro nel giro di una sola settimana. Nella partita del Napoli, il var non interviene per indicare o meno la liceità del gol di Osimhen mentre ieri il Var è intervenuto per giudicare un fatto che l'arbitro Irrati aveva già giudicato come da rigore. Rivedendo tutto alla moviola, l'episodio del Vigorito è veramente borderline: c'è un minimo contatto, l'impressione è che Viola cerchi il contatto. Onestamente non avrei dato il penalty, ma questo non vuol dire niente. La questione è che il Var non doveva intervenire ma è intervenuto. L'episodio più clamoroso è quello di Valeri in Juve-Milan che non aveva dato rigore per quel mano di Chiellini avendo la visuale libera"