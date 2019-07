Pistocchi a CN24: "Se non arrivano top player impossibile competere con la Juve e Ancelotti deve pensare al 4-3-3"

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"In Serie A per tutti è difficile intaccare il dominio Juve, non solo per il Napoli. I bianconeri hanno preso Demiral, Rabiot, Ramsey e portando a casa De Ligt. In più prendendo Sarri: fatti due conti si capisce perchè è difficile intaccare questo dominio anche quest'anno. Al Napoli se non arrivano top player risulterà impossibile.

Poi a mio avviso Ancelotti deve seriamente pensare di tornare al 4-3-3 per Insigne, che in quel modo si esprime alla grande, stesso discorso per Callejon, anche se arrivasse James Rodriguez.

Milik è un attaccante interessante ma è Mertens quello che ha fatto più gol da prima punta

Poi diciamolo: il 4-4-2 non ha funzionato

Icardi? Per il 4-2-3-1 sarebbe perfetto, con alle spalle tanta qualità. Icardi dentro l'area è mortififero"