Pistocchi a CN24: "Santoriello ricusato perchè tifoso del Napoli? Ascoltate cosa ha detto il legale storico della Juve"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Santoriello ricusato perchè ha dichiarato essere di fede calcistica napoletana? Partiamo da un esempio del passato, Guariniello è stato il magistrato che ha indagato sulla Juventus per il famoso processo doping che si è conlcuso con il riconoscimento che fu un uso di farmaci illeciti ma tutto andò in prescrizione che non è una assoluzione. Guariniello dichiarò testualmente 'perchè da tifoso della Juve indagai sui bianconeri? Perchè ci sono tifosi che vogliono vincere rispettando le regole'. Ora che venga strumentalizzata una dichiarazione di Santoriello del 2019 in un contesto di rilassato cazzeggio nel quale spiega perchè ha archiviato una inchiesta sulla Juve ed i suoi dirigenti fa francamente un po' ridere. Se queste sono le carte della difesa juventina li vedo messi male. Ci sono 3 magistrati che seguono l'indagine, vogliamo crededere dunque che le 14mila pagine dell'inchiesta Prisma siano state scritte solo da Santoriello senza che gli altri due magistrati hanno verificato la correttezza del procedimento? Anche questo fa sorridere.

L'avvocato Chiappero, storico legale della Juventus, parla di un Santoriello come magistrato specchiato che non confonde lo sport con il diritto. Questa è la parola fine, non c'è niente da aggiungere. Il fatto che si voglia criminalizzare una farse che può essere valutata negativamente solo se ci fossero dei presupposti dove ha deciso a svantaggio della Juventus dove c'erano dei fatti evidenti a suo favore. Quello che ho visto stamattina è il tentativo da parte di una categoria terrorizzata di perdere lettori della Juve ed anche dalla politica che lisciano il pelo agli ultrà. Siamo nella solita situazione dove si butta fango su una persona che per la sua carriera e status viene riconosciuto, anche dall'avvocato della Juventus, come persona super partes. Messaggio di Abodi? Sa bene quali sono le problematiche, sa che i tifosi della Juve sono più di 8 milioni. Fa quello che fanno tutti i politici ovvero lisciano il pelo agli ultrà. Nel suo tweet non ci trovo qualcosa di sconvolgente, fa il politico.

I giornali invece di fare crescere i loro numeri parlando del Napoli che sta dimostrando uno delle migliori squadre d'Europa. Invece di seguire politica di valorizzazione del Napoli declassa il campionato in corso per giustificare il fallimenti delle squadre di clienti di riferimento come Milan, Inter e Juve".