Pistocchi a CN24: "Napoli in Champions? Può succedere di tutto! Ronaldo condiziona la Juventus"

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Secondo me tutto può succedere ma dalla posizione Champions ci sono troppi punti di distanza. Il Napoli che ho conosciuto io potrebbe vincere quindici partite del girone di ritorno. A parte Inter e Juventus che sono in testa, ho visto bene anche Lazio, Roma e Atalanta. Si fa bene nel calcio grazie alla programmazione, come hanno fatto Atalanta e Juventus".

"La Juventus è un cubo di Rubik che Sarri deve riuscire a risolvere ma non riuscendoci. Abbiamo viasto una buona Juve solo in alcune partite. Ronaldo condiziona tutto il comportamento della squadra. Io sono convinto che la Juventus farà qualcosa sul mercato. La Juventus si giocherà lo scudetto fino alla fine per la rosa forte però la qualità del calcio espresso non è costante".