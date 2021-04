Pistocchi a CN24: "Le caratteristiche di Osimhen sono un problema per il Napoli: fa fatica con difese chiuse, non è stato pagato poco"

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Quella di ieri è stata una gara interessante con il Napoli che ha provato a giocare secondo i suoi concetti cercando di agirare la difesa a tre dell'Inter muovendo la palla sulle fasce. Ha cercato di avere questo predominio, ma non ha creato palle gol. Il problema del Napoli sta sostanzialmente nelle caratteristiche di Osimhen: avendolo seguito a lungo, ho avuto l'impressione di un calciatore con difficoltà nel giocare contro difese chiuse e gestire la palla spalle alla porta. Anche negli smarcamenti non è andato bene. Forse Gattuso ha sbagliato a non mettere Mertens prima. Nel complesso il Napoli ha fatto bene. Tra Covid, infortuni e prestazioni altalenanti la stagione di Osimhen non è stata esaltante. Qualche interrogativo lo stesso De Laurentiis deve porselo su questo attaccante costato tantissimo, ricordo che Haaland è stato pagato 75 milioni dal Borussia. Onestamente mi sarei aspettato qualcosa in più da Zielinski per le qualità tecniche che possiede".