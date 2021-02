Pistocchi a CN24: "E' molto difficile vedere un ritorno di Sarri a Napoli. De Laurentiis? Ha commesso un errore strategico e gestionale nella vicenda Gattuso"

Napoli Calcio - Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "E' molto difficile pensare un subentro in corsa di Sarri al Napoli per il contratto che ha con la Juve. In questa vicenda c'è stato un errore strategico e gestionale di De Laurentiis perchè il Napoli è in piena corsa per gli obiettivi, soprattutto per la zona Champions. Tutti i presidenti fanno sondaggi, ma non devono uscire. Il fatto che le notizie siano uscite sui giornali hanno messo in difficoltà Gattuso che agli occhi di tutti è un tecnico demansionato. Non c'è più margine di recuperare il rapporto tra Rino e De Laurentiis. Vedo molto difficile un ritorno di Sarri a Napoli, ci vorrebbe un corteggiamento fatto bene da De Laurentiis per convincerlo ad accetrae un incarico impegnativo. Il salto di qualità si fa o prendendo top player che costano oppure facendo scouting e puntando sul gioco. Io sono per quest'ultima strada e credo debba essere questa la strategia degli azzurri".