Pistocchi a CN24: "De Paul adatto al Napoli, ma occhio all'Inter. Juve? In atto una rivoluzione, avrebbero già vinto"

Notizie Calcio Napoli – Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live:

"De Paul è molto forte, può gicoare nel 4-4-2 e nel 4-3-3. Piede destro di qualità, profilo adatto per il Napoli ma anche per l'Inter che lo vorrebbe per sostituire Perisic. Un acquisto in sintonia per le casse del Napoli. Juve? Nell'ultimo mese hanno battuto solo la Fiorentina con un autogol di Pezzella: questo mostra che la squadra ha vissuto sui nervi. Ora la scelta dell'allenatore con Sarri o Guardiola ma comunque con tecnici che non avevano grande gioco. Con questo in rosa, il tutto finirebbe già in partenza, visto che ha sempre vinto pur non giocando bene. Però non credo che la candidatura di Guardiola sia credibile. Pochettino? Mi risulta che ci sia stato un contatto già il 30 di aprile. La candidatura più forte è quella di Sarri, ma se Abramovich si impunta, non lo farà partire. Napoli? I parametri sono differenti, De Laurentiis non può spendere 300mln per CR7, ecco perchè Sarri avrebbe in mano un altro progetto. Quello azzurro mi piace, i nomi usciti sono ottimi. Avere una rosa di 24 titolari è importante, visto che in questa stagione ci sono stati problemi".