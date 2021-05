Pistocchi a CN24: "Come si fa a contestare il rigore dato al Napoli? Se non si giocasse in contemporanea l'ultima giornata sarebbe gravissimo"

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV: "Sono gli effetti di un lungo periodo di gestione Nicchi che ha avvalorato una gestione arbitrale scarsa. Tanto è vero che nei prossimi Europei ci sarà soltanto un arbitro italiano come Orsato. Una roba che non accadeva da molto tempo. L'eco internazionale della direzione imbarazzanate di Calvarese è stato ampissimo. Il ricorso continuo al Var per episodi non complicati ha fatto si che più che l'arbitro abbia diretto la gara il Var: abbiamo visto in pratica la moviola in campo e non è attinente al protocollo. La gara, al di là del Var, è stata piena di errori gravi. Trovo inaccettabile il comportamento di Chiellini, un arbitro importante non può farsi trattare in quel modo perdendo credibilità e autorevolezza. Il Napoli ha fatto un percorso straordinario nelle ultime 24 gare. La gara di ieri è stata complicata sbloccata da un rigore ineccepibile. Qualcuno ha protestato, ma come si può trattenere così un calciatore in area? Gattuso sa che non è finita, chiederà concentrazione alla squadra. Il Verona è un avversario antipatico. Se non si giocasse in contemporanea l'ultima giornata sarebbe gravissimo"