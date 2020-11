Pisani: "Fu il primo a denunciare gli scandali del calcio. Ha trasformato gli sbagli un qualcosa di positivo per se stesso"

Ultime calcio Napoli - "Per me, come per tutti i tifosi del calcio del mondo, Diego Armando Maradona non morirà mai. Un genio che ha fatto la storia, un valore come lui certamente non potrà mai finire. E' morto il calcio, non Maradona". Così Angelo Pisani, l'avvocato di Diego Armando Maradona, commenta la notizia della sua scomparsa:

