Pisa, il presidente Corrado: "Gaetano? Ci interessava, me ne parlò bene Ancelotti: spero di giocare con il Napoli. Su Tutino..." [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24": "L'obiettivo stagionale è quello di migliorarsi provando ad entrare nei play-off. Gattuso non ha bisogno di presentazioni, l'ho conosciuto in via informale quando era al Milan. Poi l'ho avuto qui al Pisa dove stava per fare un miracolo quando eravamo in B alla luce di un girone d'andata in cui ci sono stati problemi societari prima del mio arrivo. Ho un ricordo positivo di Rino sul piano delle relazioni, purtroppo sono arrivato in un momento societario dove bisognava sistemare delle cose. Il tifo pisano è molto caldo, mi ricorda quello di Napoli e Roma. Siamo riusciti a far parlare nuovamente il Pisa in palcoscenici importanti. Il Napoli è una squadra che mi sta simpatica, ho un buon rapporto con De Laurentiis: spero di giocarci contro, questo significherebbe che siamo arrivati in una categoria superiore. Gaetano? Ci interessava, l'abbiamo seguito lo scorso anno: me ne parlò bene Ancelotti. Tutino? E' ambito da tante squadre"