Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente 50 Canale:

"Noi non andremo mai sulle strade di prestito secco perché vogliamo lavorare per il Pisa e non per le altre società: Folorunsho sarebbe venuto volentieri, ma il Napoli non voleva parlare di diritto salvo poi fissare una cifra che abbiamo ritenuto troppo alta. Una squadra che sta cercando un certo tipo di risultato non può prendere in considerazione una cessione importante a gennaio".