Pirlo sulle scommesse: "Sono sorpreso: se ci sono regole, vanno rispettate"

Durante l'evento Orientamenti 2023 a Genova, il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, ha parlato anche del caos scommesse ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"Sono rimasto sorpreso perché alla fine ci sono delle regole e dovresti rispettarle. Sono ragazzi alle prime esperienze e come tutti i ragazzi possono sbagliare. Hanno sbagliato e pagheranno ma questa deve essere una cosa che possa aiutare i giovani a non fare questi errori. Se la Federazione mette dei paletti vanno rispettati. Nella vita come nel calcio bisogna rispettare le regole altrimenti tutto va a pezzi. Sono ragazzi che hanno un futuro molto roseo non devono buttarlo con queste cazzate".

Chi scegli fra Messi o Ronaldo?

"Sto nel mezzo. Sono due giocatori fantastici che hanno fatto la storia del calcio. Hanno caratteristiche diverse ma sono campioni al 100%. In questi dieci anni si sono divisi i Palloni d’Oro, sono entrambi campioni".